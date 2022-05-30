Оккупанты перегруппировываются для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково – Генштаб

Оккупанты перегруппировываются для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково – Генштаб

Российские оккупанты перегруппировываются для наступления на город Изюм Харьковской области.

Также для наступления они восстановили мост возле Купянска.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. С целью повышения оперативности опрокидывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск", — сообщают в Генштабе.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

"На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52", – говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 29 мая отразили 14 атак российских военных, еще на трех локациях продолжаются бои. Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

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