Оккупанты перегруппировываются и готовятся к большему наступлению: что говорят в ОСГВ

Российские военные / © RG.ru

Российские оккупанты предпринимают попытки наступления на Лиманском и Купянском направлениях фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, но больше сконцентрированы на перегруппировке в рамках подготовки к большему наступлению и попытках вернуть управляемость войсками после потери возможности пользоваться терминалами спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала «Ми Україна» в понедельник, 2 марта.

«По состоянию на это утро россияне больше проводят перегруппировку, чем атакуют. У нас есть попытки наступления на Лиманском и Купянском направлении, это основное. Ну и определенная активность врага на Волчанском направлении, если брать именно за минувшие сутки», — отметил он.

По словам Трегубова, российские оккупанты сейчас пытаются чаще атаковать украинские логистические каналы и проводить перегруппировку своих войск, пытаясь компенсировать потерю спутниковой связи.

«Это очевидно, потому что, во-первых, они готовятся к большему наступлению. Во-вторых, у них возникли у самих логистические и управленческие проблемы, когда у них не стало Старлинков. Если они хотят подготовить какое-то наступление, они должны решить эту проблему. Они должны решить проблему управления войсками. И, исходя из этого, им нужно все же некоторое время на подготовку. Хотя, если честно говорить, вряд ли они полностью компенсируют это отсутствие технологий», — добавил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил.

Напомним, линия фронта в Донецкой области приблизилась к Краматорску примерно на пять километров, что создает для города сложную ситуацию с безопасностью.