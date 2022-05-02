Оккупанты перегруппировываются и наращивают системы огневого поражения: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 2 мая

Оккупанты перегруппировываются и наращивают системы огневого поражения: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 2 мая

Начались 68 сутки героического противостояния украинского народа российкому военному вторжению.

В Генштабе рассказали, как прошли 67 сутки войны в Украине в утренней сводке на 2 мая.

По информации Генштаба, российские оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений – подразделения вооруженных сил республики Беларуси прикрывают украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Республики Беларусь.

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На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области.

В приграничных с Украиной районах Брянской области установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и близ населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населённых пунктов Уды и Прудянка.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник продолжал обстрелы наших войск.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстреливает позиции ВСУ на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении враг изо всех сил пытается взять под полный контроль Рубежное и готовится к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Таврическом и Южнобужском направлениях враг продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов.

На Таврическом направлении оккупанты перегруппировываются и наращивают системы огневого поражения, бладнуют позиции и пополняют боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили 10 БПЛА "Орлан-10".

Несет враг значительных потерь, особенно в артиллерии, и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак российских оккупантов, уничтожены 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

Ранее сообщалось, что нацгвардеец в Запорожской области из ПЗРК "Игла" устроил по российскому самолету, который стоит 11 миллионов долларов.

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