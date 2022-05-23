Оккупанты перегруппировываются и обстреливают позиции ВСУ: оперативная ситуация в Запорожской области

Оккупанты перегруппировываются и обстреливают позиции ВСУ: оперативная ситуация в Запорожской области

В Запорожской области минувшие сутки враг активных боевых действий не проводил, в целом фиксируется незначительное снижение интенсивности боевых действий.

Оккупанты проводят мероприятия позиционной обороны, перегруппировку войск и пополнение подразделений личным составом.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

В Запорожской области противник продолжает ведение воздушной разведки и огневое поражение позиций ВСУ по всей линии столкновения. Украинские защитники отвечали контрударами.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия.

Прошедшие сутки враг обстреливал позиции подразделений ВСУ вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения.

Оккупанты обстреляли Васильевку и обвинили в этом ВСУ. В результате пострадала многоэтажка, газовая коммуникация и школа. Информация о потерпевших отсутствует.

Очередные российские артобстрелы потерпели город Орехов, села Преображенка и Малая Токмачка.

В результате артиллерийских ударов были повреждены художественная мастерская, клуб, швейный участок "Ореховское исправительное учреждение №88", а также 6 жилых домов, гараж. От прямых попаданий разрушен 1 жилой дом и квартира.

"В г. Пологи, Бердянск и селе Берестово Бердянского района российские голодающие угнали грузовой автомобиль "Камаз", легковые автомобили марки "ВАЗ" и "Ауди". Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района района (кроме г. Орехов и Гуляйполе)", — сообщают в Штабе.

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе российские оккупанты раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR. Отмечается, что таким образом захватчики стремятся во временно захваченных населенных пунктах разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские.

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