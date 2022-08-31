Оккупанты перегруппировываются и стягивают силы, чтобы пойти в наступление на Запорожье — Генштаб

Российские оккупанты готовятся к наступлению на Запорожье.

Для этого они перебросили сюда только что созданный 3-й армейский корпус, насчитывающий до 15 тысяч личного состава.

О планах оккупантов говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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"На Запорожском направлении, используя танки, реактивную и ствольную артиллерию, враг производил обстрелы вдоль линии столкновения. Противник осуществляет перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью восстановления наступления на указанном направлении", — сообщили в Генштабе .

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ "закобзонили" 450 оккупантов, с десяток танков, вертолет и несколько артиллерийских систем.

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