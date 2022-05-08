Оккупанты перегруппировываются и усиливают подразделения на Южнобужском и Таврическом направлениях — Генштаб

Оккупанты перегруппировываются и усиливают подразделения на Южнобужском и Таврическом направлениях — Генштаб

Оккупанты принялись перегруппироваться и улучшать материально-техническое обеспечение.

Они также стали более активно обстреливать гражданские и военные объекты.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", — говорится в сообщении.

На Криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник применял БПЛА "Орлан-10".

Напомним, что оккупанты подтянули 2 БТГ для наступления на Изюмском направлении на Харьковщине.

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