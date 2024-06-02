Оккупанты перекидают на Бердянское направление колонны тяжелой техники: о чем это свидетельствует

На "Уралах" видно песочный камуфляж, который обычно используемый в Африке.

Российские оккупанты продолжают перекидывать военную технику на Бердянское направление. Накануне армия РФ отправила туда колонну грузовиков "Урал" в песочном камуфляже.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Как отмечается, военные преступники опрокидывают на Бердянское направление новую технику – вероятно, она идет с завода. В то же время на "Уралах" виден песочный камуфляж, обычно используемый в Африке. Это может свидетельствовать о проблемах в армии РФ с резервами.

Кроме того, по словам советника, на большом полигоне оккупантов в районе села Бабах-Тарамы Донецкой области уже третью неделю подряд не отмечается никакой активности. Военные преступники затихли после взрывов и разоблачения партизанами попытки построить новую базу.

Напомним, что оккупанты могут начать наступление еще на одном направлении.

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