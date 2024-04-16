Оккупанты перебросили дополнительные силы для попытки захвата Часов Яра: что об этом известно

Военные РФ будут пытаться одержать хоть какую-нибудь победу в Часов Яре.

Российские оккупанты перебрасывали отдельные подразделения с Лиманского направления для усиления наступления в сторону Часов Яра.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, ситуация вокруг Часов Яра является динамичной. Украинские военные постоянно ведут работу, чтобы удерживать все участки и не допустить удара с флангов.

"Мы наблюдаем, что противник перебрасывает на это направление резервы, силы и средства для того, чтобы добиться успеха и продвинуться дальше по линии фронта. Конечно, Силы обороны находятся в более выгодной позиции. В частности, по поводу укреплений и самого расположения Часов Яра", — рассказал Руслан Музычук.

Он также добавил, что военные РФ будут пытаться одержать хоть какую-то победу в Часов Яре.

"Мы наблюдаем на отдельных участках определенное уменьшение штурмовых действий противника. Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часов Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это свидетельство того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут стараться всеми силами получить здесь хоть какую-то победу", — подчеркнул спикер.

Напомним, что Россия хочет взять Часов Яр не только из-за приближения 9 мая.

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