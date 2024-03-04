Оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту

Россияне сообщают, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом говорится в социальных сетях оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к осмотру.

Пока оккупанты не сообщают причину инцидента.

"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Также читайте Все ближе к Крымскому мосту: эксперт объяснил взрывы на оккупированном полуострове

Напомним, что в ночь на 3 марта очевидцы в социальных сетях сообщали о ряде взрывов в Феодосийском районе.

Читайте также: