Оккупанты перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту

Пока россияне фактически не озвучили деталей такого поступка.
Россияне сообщают, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Об этом говорится в социальных сетях оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к осмотру.
Пока оккупанты не сообщают причину инцидента.
"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 3 марта очевидцы в социальных сетях сообщали о ряде взрывов в Феодосийском районе.
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