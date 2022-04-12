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Оккупанты переодеваются в гражданское и ведут боевые действия: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 12 апреля

Оккупанты переодеваются в гражданское и ведут боевые действия: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 12 апреля

Оккупанты завершают перегруппировку.

В Украине начались 48 сутки войны с российским оккупантом.

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В Генштабе ВСУ рассказали, как прошли предыдущие сутки.

Оккупанты завершают перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, недалеко от восточных границ Украины.

Оккупанты и дальше размещают военную технику в жилой застройке, а на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Изменения в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксированы.

На Северском направлении продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении кафиры продолжают частично блокировать Харьков и проводить боевые действия в районе Изюма. Также кафиры проводят воздушную разведку с целью выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.

В Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

На Южнобужском направлении враг удерживает занятые рубежи и пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли оккупантов изолируют район ведения боевых действий, продолжают разведку, огневой поддержку сухопутных подразделений.

Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

"На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника. Группировкой Воздушных Сил вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки ликвидировано 7 воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что российские кафиры нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов". Об этом рассказал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.