Оккупанты перевели 5 энергоблок на Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки"

В режиме "горячая остановка" останется только один из шести реакторов.
Российские захватчики переводят пятый энергоблок Запорожской АЭС переводят из режима "горячая остановка" в режим "холодная остановка".
Об этом сообщается в пресс-службе МАГАТЭ.
Это было сделано для того, чтобы определить причину обнаружения бора в контуре охлаждения.
В режиме "горячая остановка" останется один из шести реакторов станции для производства пара и отопления.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной Запорожской АЭС на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов из первого контура во второй.
Позже в МАГАТЭ подтвердили информацию об аварии на Запорожской АЭС.
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