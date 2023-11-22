Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты перевели 5 энергоблок на Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
30
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты перевели 5 энергоблок на Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки"

Запорожская АЭС / Фото: Associated Press

В режиме "горячая остановка" останется только один из шести реакторов.

Российские захватчики переводят пятый энергоблок Запорожской АЭС переводят из режима "горячая остановка" в режим "холодная остановка".

Об этом сообщается в пресс-службе МАГАТЭ.

Это было сделано для того, чтобы определить причину обнаружения бора в контуре охлаждения.

В режиме "горячая остановка" останется один из шести реакторов станции для производства пара и отопления.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной Запорожской АЭС на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов из первого контура во второй.

Позже в МАГАТЭ подтвердили информацию об аварии на Запорожской АЭС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
30
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация