Оккупанты планировали провокации: что происходит в Энергодаре и на ЗАЭС

Ночь в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция, прошла без происшествий. Накануне разведка предупреждала о подготовке россиян к провокациям на ЗАЭС.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных событий. По состоянию на утро ситуация остается неизменной", — написал Орлов.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко утром сообщил, что радиационный фон не превышает обычных показателей.

"По имеющейся информации в городе Энергодар и на станции в эту минуту без чрезвычайных ситуаций", — писал Евтушенко.

Ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что россияне планируют провокацию на Запорожской АЭС. Они собираются совершить имитацию удара по объектам станции и обвинить в этом ВСУ.

По его словам, на территории ЗАЭС оккупанты уже разместили соответствующие средства поражения, а после осуществления провокации они хотят задействовать так называемых экспертов "Росатома", которые зафиксируют удары. Параллельно пригласят представителей иностранных структур, в частности, МАГАТЭ.

"Цель этой провокации — обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян — это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины. Ведь после этого оккупанты могут потребовать мораторий на военные действия", – объяснил Андрей Юсов.

В последние недели российские вооруженные силы укрепляют оборонные позиции, оборудуют новые огневые точки и минируют территорию вокруг Запорожской АЭС. А камеры наблюдения сосредоточены на север в сторону контролируемой Украиной территории, сообщило агентство Reuters.

По мнению президента "Энергоатома" Петра Котина, несмотря на оборонные сооружения, оккупанты покинут ЗАЭС, если увидят, что дорога между Энергодаром и Мелитополем будет перерезана.

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