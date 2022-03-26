Оккупанты планируют фейковую "эвакуацию" мирного населения из Бучи в Беларусь

Местные власти предупреждают, что это может быть опасно.
Российские оккупанты в субботу, 26 марта, планируют осуществить фейковую эвакуацию мирного населения из Бучи в Беларусь.
Об этом сообщает секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.
Шаправский просит жителей города никуда не ехать, ведь это может быть опасностью для жизни и здоровья.
"Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую "эвакуацию" из Бучи в Беларусь! Никуда с ними не езжайте, это опасно!", — заявил Шаправский.
Напомним, российские оккупанты планируют провести "показательную акцию" и принудительно депортировать из города Херсон во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев.
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