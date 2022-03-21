Оккупанты планируют отправить в Запорожскую область "гумконвой" с боеприпасами — Генштаб

Враг сосредоточил в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ МЧС РФ.

В целях организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 21 марта.

"Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область", — говорится в сообщении.

На территории одного из населенных пунктов Запорожской области противник развернул пункт по ремонту бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий Российской Федерации. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч оккупантов. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов, или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине гибнет один российский солдат.

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