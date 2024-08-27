Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в "туристический парк": фото

В оккупационных пабликах появилась информация о том, что россияне собираются сделать с "Азовсталью".

Российские оккупанты намерены превратить металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в "постиндустриальный парк".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал символом украинского сопротивления во время российского вторжения весной 2022 года. В течение 86 дней украинские защитники превратили его в крепость, отчаянно борясь против российских войск. Теперь оккупанты стремятся стереть эту память, уничтожая все, что напоминает об украинском героизме и мужестве.

Превращение "Азовстали" в туристический объект можно рассматривать как попытку переписать историю и стереть следы преступлений, совершенных российскими войсками в Мариуполе. Это также является частью более широкой стратегии оккупантов уничтожения украинской идентичности на захваченных территориях и создания новых нарративов, отвлекающих внимание от истинной природы российской агрессии.

Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в "туристический парк" (8 фото)

Украинская сторона уже выразила свое возмущение по поводу таких планов, отмечая, что это очередная попытка оскорбить память о защитниках Мариуполя и уничтожить символ украинского сопротивления.

Напомним, подполковник Национальной гвардии Украины, командир бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис" показал фото переговоров с россиянами об эвакуации гражданских граждан из "Азовстали" в мае 2022 года.

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