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Оккупанты планируют принудительно депортировать население Горловки в Россию — ЦНС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Оккупанты планируют принудительно депортировать население Горловки в Россию — ЦНС

Горловка

На место выселенных людей будут привозить российских военных.

Российские захватчики планируют устроить показательную акцию "эвакуации" населения оккупированнойГорловки, из которой часть жителей принудительно вывезут в РФ.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Враг готовится вывезти население Никитовского района Горловки независимо от желания жителей. Это называют заботой о населении, хотя де-факто это постановочное шоу для пропагандистской картинки", — говорится в сообщении.

По информации Центра национального сопротивления, на место выселенных людей оккупанты будут завозить своих военных.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на оккупированных территориях пытаются "перевоспитать" украинских детей, милитаризуя образование и распространяя среди них пропаганду.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики принудительно привлекают граждан Украины к прохождению "военной службы" в рядах вражеской армии.

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Дата публикации
Просмотры
179
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