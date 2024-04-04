Оккупанты планируют создать на Луганщине парк "Русской весны"

Российские военные преступники на временно оккупированной Луганщине хотят создать парк "Русской весны".

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

Гауляйтер Пасечник предложил переименовать луганский сквер имени Героев "Великой отечественной войны" в парк "Русской весны".

"Это прекрасно. Люди, которые постоянно кричат о святости победы, о недопустимости переписывания истории и критикуют всех за снос советских памятников, сами теперь упраздняют героев ВОВ", – написал Денис Казанский.

Он отметил, что подвиги дедов уже больше не в тренде. Теперь актуальны "мародеры и погромщики".

Напомним, что на Луганщине оккупанты предлагают людям деньги за ложь о "военных преступлениях украинцев".

Читайте также: