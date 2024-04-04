Оккупанты планируют создать на Луганщине парк "Русской весны"

Гауляйтер Пасечник предложил переименовать луганский сквер.
Российские военные преступники на временно оккупированной Луганщине хотят создать парк "Русской весны".
Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.
Гауляйтер Пасечник предложил переименовать луганский сквер имени Героев "Великой отечественной войны" в парк "Русской весны".
"Это прекрасно. Люди, которые постоянно кричат о святости победы, о недопустимости переписывания истории и критикуют всех за снос советских памятников, сами теперь упраздняют героев ВОВ", – написал Денис Казанский.
Он отметил, что подвиги дедов уже больше не в тренде. Теперь актуальны "мародеры и погромщики".
Напомним, что на Луганщине оккупанты предлагают людям деньги за ложь о "военных преступлениях украинцев".
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