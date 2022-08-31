Оккупанты планируют укрепить оборону Крыма "москвичами", "питерцами" и срочниками: военкоматы получили приказы о мобилизации

Оккупанты планируют ими укрепить оборону Крыма.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

По сообщению разведки, военкоматы Московской и Ленинградской областей, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, получили указания относительно массового призыва на военную службу местных жителей.

"С целью доукомплектования воинских частей из РФ дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым было принято решение отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы. Поскольку на территории ТОТ АР Крым боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать всех определенных законодательством РФ надбавок", — сообщили в разведке.

Отмечается, что 1200 военнослужащих срочной службы будут умирать в Украине за зарплату срочника, а это около 5 тыс. рублей (около 82 долларов США). Также на них собираются сэкономить еще раз – не выплачивать компенсацию в случае гибели, потому что участие срочников в боевых действиях РФ отрицает.

Напомним, что в ISW рассказали, как россияне из-за контрнаступления ВСУ вынуждены передислоцироваться и менять приоритеты.

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