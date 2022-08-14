Оккупанты "по-бестолковому" штурмовали позиции ВСУ на Славянском направлении

Они в очередной раз двинулись вблизи села Долина и в очередной раз ВСУ отразили штурм.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Славянском направлении противник совершал огненное поражение из танков и реактивной артиллерии неподалеку от Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону наших подразделений. Бессмысленный штурм украинские воины отбили", — отметили в Генштабе.

На Донецком направлении враг обстреливал наши подразделения по танкам, ствольной и реактивной артиллерии. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Авдеевки и Марьинки.

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