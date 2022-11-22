"Оккупанты, почему не на передовой": священники МП бросались на военных на Хмельнитчине (видео)

В Хмельницкой области жители села Большая Березна на собрании требовали, чтобы местный храм перешел из Московского патриархата в УПЦ. Во время собрания священники МП бросались на бойцов, которые тоже пришли на встречу.

Видеоподтверждение выложил в Сеть депутат Полонского горсовета Виталий Головня.

В селе Большая Березна Хмельницкой области священники местного храма УПЦ МП приставали и высказывали претензии бойцам украинского спецподразделения Национальной полиции "Сафари". Батюшки выражали им недовольство тем, что они не на передовой.

По словам Виталия Головни, священники во время собрания громады села по переходу местного храма МП в состав ВТО, "угрожали военным, оскорбляли и дергали за руки".

"Знаете, что мы услышали под стенами церкви МП (Московского патриархата)?.. Что вы делаете дома?, "Почему не на передовой"... Наибольшим оскорблением стало утешение поклонников русского мира от того, что люди села, которые хотели перехода, не набрали достаточного количества голосов", — рассказал депутат.

Головня добавил, что с первого дня войны он и его друзья в составе спецподразделения "Сафари" защищают Украину, а с 24 февраля отъезжали с места боя только на похороны собратьев, или на выдающиеся моменты жизни, такие, как рождение детей. На собрание пришли военные во время первого за время отпуска.

Предпосылкой конфликта в Большой Березной стало то, что в местном храме МП настоятель не давал отпеть погибшего на Харьковщине 32-летнего местного жителя Сергея Цымбалюка, родные которого отказались от услуг священнослужителей МП.

Напомним, что в храме Всех святых печерских на территории Киево-Печерской лавры прихожане поют прославляющие Россию песни.

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