Оккупанты под Мелитополем забирают людей на рытье окопов целыми селами — Федоров

Оккупанты в Запорожье используют мирных жителей как дешевую рабочую силу, заставляя их рыть окопы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Тактика пряника отменяется. Поскольку в Мелитополе и районе рыть окопы даже за большие деньги никто не желает, оккупанты решили прибегнуть к террору. Теперь они выводят людей на работу по строительству оборонных сооружений принудительно и целыми селами", — сказал Иван Федоров.

По его словам, ранее людям предлагали через центр занятости получить временную работу. Обещали предоставить жилье, трехразовое питание и зарплату сначала в размере 80 000 рублей, затем 70 000 рублей. Но когда местные жители узнавали, что работа – это рыть оккупантам окопы, сразу отказывались. Поэтому захватчики берут людей в плен и гонят копать окопы.

Напомним, что ВС РФ в Херсонской области пытаются как можно дальше убежать от реки Днепр на левом берегу, чтобы не прилетело от ВСУ.

В Мелитополе местные жители заметили, что коллаборанты бегут в сторону Крыма. На автодорогах отмечены небольшие колонны черных внедорожников с госномерами и без них. Такие группы иногда сопровождают авто полиции.

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