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"Оккупанты подавлены и понимают, что им скоро бежать": Гайдай о наступлении ВСУ на Луганщине и ситуации в крупных городах

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1519
Время на прочтение
2 мин
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"Оккупанты подавлены и понимают, что им скоро бежать": Гайдай о наступлении ВСУ на Луганщине и ситуации в крупных городах

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Российские оккупанты и сами понимают, что они в Украине ненадолго.

Российские захватчики все больше понимают, что в скором времени им придется покинуть Луганщину и откровенно об этом говорят местным жителям.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По сообщению главы области, продолжаются ожесточенные бои в двух направлениях — Сватово-Кременная и Белогоровка. На первом – ВСУ понемногу сдвигают врага. А в Белогоровке российские захватчики постоянно атакуют, пытаются снова захватить территорию поселка, полностью разрушенного.

Очень сложная ситуация в крупных оккупированных городах, таких как Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

"Городяне замерзают, люди отапливают квартиры в многоэтажках дровами.
оккупанты отбирают квартиры, чтобы заселять "своих", но говорят людям, что скоро Украина вернется и все отстроит. Рашисты уже подавлены и понимают, что скоро им бежать", — сообщил Гайдай.

Он добавил, что Луганская ОВА готова к возобновлению жизнедеятельности в области.

Напомним, что в Луганской области ВСУ освободили от россиян населенный пункт Макеевка. Силы обороны вышли из поселка, но оккупанты продолжают обстреливать населенный пункт из артиллерии, минометов и танков.

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Дата публикации
Просмотры
1519
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