Оккупанты подключают связь и интернет в Луганской области к российским операторам

В частности, о случаях стало известно в Милово.

Временно оккупированное Милово Луганской области российские захватчики подключают к российским операторам. Речь идет о сети Интернет и мобильной связи.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своде 31 июля.

По данным штаба, в населенный пункт прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и интернетсети к российским операторам. Русские прокладывают кабели связи с территории Российской Федерации.

"Россия продолжает осуществлять незаконную интеграцию временно оккупированных территорий в свою информационную среду", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, на временно оккупированных РФ территориях оккпанты придумывают новые методы принудительной паспортизации: запугивают и предлагают деньги. Так, в Горловке Донецкой области оккупанты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" списков работников, не получивших российский паспорт.

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