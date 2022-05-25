Оккупанты подобрались к Северодонецку на расстояние миномета — Гайдай

Город Северодонецк Луганской области круглосуточно под вражеским огнем.

В окрестностях города продолжаются бои.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне подошли ближе к Северодонецку, уже могут топить из минометов. Город круглосуточно под вражеским огнем. Рашисты бьют по местам, где вероятно могут укрываться люди. Постоянно прилетает на территорию химзавода "Азот". Продолжаются бои на окраинах города, в город орки не зашли", – рассказывает Гайдай.

Он добавляет, что россияне собрали все свои силы, чтобы захватить Луганщину, а дальнейшую судьбу региона решат события уже на этой неделе.

Напомним, что россияне в последние дни обстреливают непрерывно жилой массив в Северодонецке, добраться до места гибели человека крайне сложно.

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