Оккупанты подошли к Покровску: военный оценил угрозу оккупации города

Ситуация на Покровском направлении фронта тяжелая, потому что бои там почти не прекращаются. Российская армия непрерывно пытается продвигаться в сторону Покровска.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Красная калина" Нацгвардии Николай Коваль.

оккупанты приближаются к Покровску. Впрочем, отмечает Коваль, это не значит, что уже завтра город будет оккупирован. Ведь Силы обороны пытаются сдерживать россиян на подходах к украинским позициям

"Днем и ночью проводим аэроразведку и передаем координаты артиллерии. Работают минометы, отрабатывают танки, чтобы пехота могла быть уверена, что ее прикрывают", — подчеркнул он.

По словам Коваля, после "мясных штурмов", где россияне бросают пехоту, за ними идут более подготовленные группы. ВСУ сдерживают наступление, но это требует больших усилий.

"Идут круглосуточные бои. Это почти постоянно прямые столкновения. Стрелковые бои происходят в лесистой местности и между домами в селах. Противник несет большие потери, но накопил значительное количество личного состава", — рассказал военный.

Как сообщал руководитель Покровской МВА, армия РФ вплотную приблизилась к городу. В настоящее время там остается более 59 тыс. жителей, а до полномасштабного вторжения – 86 тыс. человек.

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