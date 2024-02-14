По предварительной визуальной оценке осадки корабля – во время затопления он был загружен.

Российские оккупанты подтвердили в телефонном разговоре уничтожение десантного корабля "Цезарь Куников". Они говорят, что после попадания в судно от него осталось только "масляное пятно".

Об этом свидетельствует перехват, обнародованный в ГУР Украины.

За ловами окупантов, после попадания в десантный корабль, от него остались лишь обломки и масляное пятно.

"Перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения крупного десантного корабля "цезарь куников" свидетельствуют, что от вражеского судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось только "маслянистое пятно". Визуальный осмотр места затопления корабля осуществляют вертолеты Ка-52 и Ми-8 государства-агрессора. Ретранслятором информации выступает военно-транспортный самолет Ан-26 вкс РФ”, — рассказали в украинской разведке.

В ГУР также добавили, что большой десантный корабль "Цезарь Куников" на протяжении десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки — так называемого "слепа" — с которой оккупанты осуществляют погрузку кораблей военным вооружением и техникой.

По предварительной визуальной оценке осадки корабля – во время затопления он был загружен.

Напомним, что Генштаб подтвердил уничтожение российских ударов по Херсону: выбитые стекла и изуродованные автомобили – свидетели рассказали о последствиях (видео) корабля "Цезарь Куников".

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