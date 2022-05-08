Оккупанты подтянули 2 БТГ для наступления на Изюмском направлении в Харьковской области — Генштаб

Оккупанты подтянули 2 БТГ для наступления на Изюмском направлении в Харьковской области — Генштаб

Ситуация на Слобожанском и Изюмском направлениях в Харьковской области остается напряженной.

Для усиления своих сил российские оккупанты перебросили с территории РФ в эти районе две дополнительные БТГ.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки с территории российской федерации враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии. Совершал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что россияне изо всех сил пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских войск в сторону государственной границы Украины к северу и северо-востоку от города Харьков.

"Враг осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Для уточнения положения наших войск противник продолжал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Камянка", — сообщают в Генштабе.

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