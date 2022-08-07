Оккупанты подвергают человечеству опасности, обстреливая ЗАЭС: что делать, как есть и пить в случае радиационной аварии

В связи с циничными обстрелами российскими оккупантами Запорожской АЭС, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации. В частности, речь идет об алгоритме действий в случае радиационной аварии.

Прежде всего следует отметить, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Кроме того, на уровне каждого региона постоянно производится мониторинг радиационного фона на предмет соблюдения всех показателей в норме. По состоянию на 7 августа никакие отклонения от природного фона не зафиксированы.

Об этом сообщает Минздрав.

Алгоритм действий при радиационной аварии

Если в вашей местности произошла радиационная авария, нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое следует выполнить.

1. Находитесь в укрытии

Это может быть подвал или середина здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице.

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По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме.

Оставайтесь в укрытии, пока официальные власти не предоставят других указаний.

2. Следите за официальными источниками информации

Пользуйтесь сообщениями от спасателей (ГСЧС), полиции, местных властей. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей. К примеру, подпишитесь на такие каналы в Telegram или Facebook. Если местные власти и чрезвычайники дают указания – выполняйте их обязательно.

3. Обеззаражьте себя

Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

4. Умойтесь, если есть такая возможность

Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Если принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью.

Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

5. Наденьте чистую одежду

Кроме того, необходимо помочь родным и близким сделать все вышеперечисленные пункты. По возможности делать это нужно в перчатках и маске или в респираторе.

Безопасность воды и пищевых продуктов

Пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до тех пор, пока вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри радиоактивных веществ.

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Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

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По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Тоже сделайте с кухонными принадлежностями перед использованием. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, вдали от людей и животных.

Когда следует употреблять йодид калия?

В Минздраве отмечают, что употреблять йодид калия для "профилактики" без надобности – недопустимо. Это может помешать здоровью.

Йодная профилактика осуществляется однократно и только когда на это указание от органов власти. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла.

"Йодид калия не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. То есть защитить себя можно только при условии соблюдения трех основных правил — находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти", — отмечают в Минздраве. .

Что делать в случае радиационной аварии / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Что делать в случае радиационной аварии / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, 5 августа оккупанты второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС.

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