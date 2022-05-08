Оккупанты подвозят боеприпасы и технику и захватили часть села Шандрыголово: ситуация на Донбассе по состоянию на утро 8 мая

В Донецкой области оккупанты продолжают наступление.
Группировки оккупационных войск проводят наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.
На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандрыголово.
На Мариупольском направлении продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.
"Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на указанном направлении", — сообщают в Генштабе.
Напомним, что оккупанты подтянули 2 БТГ для наступления на Изюмском направлении на Харьковщине
Читайте также:
- Владимир Зеленский создал в Токмаке военную администрацию
- Фильтрация, ограничение прав, грабеж: российские кафиры устроили террор в Запорожской области
- "У меня есть две свободных ямы, закопать можем в любую": рассказ очевидицы о жизни в оккупации