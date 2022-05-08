Оккупанты подвозят боеприпасы и технику и захватили часть села Шандрыголово: ситуация на Донбассе по состоянию на утро 8 мая

Оккупанты подвозят боеприпасы и технику и захватили часть села Шандрыголово: ситуация на Донбассе по состоянию на утро 8 мая

В Донецкой области оккупанты продолжают наступление.

Группировки оккупационных войск проводят наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.

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На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандрыголово.

На Мариупольском направлении продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.

"Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на указанном направлении", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что оккупанты подтянули 2 БТГ для наступления на Изюмском направлении на Харьковщине

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