Оккупанты похищают людей в захваченном Херсоне за их активную проукраинскую позицию

Российские захватчики похищают жителей временно оккупированного Херсона, активно выражающих свою проукраинскую позицию.
Жительница Херсона Ирина Горобцова исчезла из собственного дома после того, как в своих социальных сетях осуждала вторжение оккупантов на территорию Украины и ее родного города. Более того, женщину похитили прямо в ее день рождения.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, оккупанты уже неделю выбивают из Ирины признания в том, что это якобы она корректировала огонь по оккупационным войскам на чернобаевском аэродроме.
"Пытки, похищение и убийство российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда", — подчеркнула Денисова.
Напомним, ранее уполномоченная ВР сообщила, что оккупанты принудительно депортировали уже 1 377 925 человек, которых заставили пройти "фильтрационные лагеря".
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