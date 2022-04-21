Оккупанты похищают родственников участников АТО и чиновников: ситуация на захваченной РФ территории Запорожской области

Российские военные на оккупированных территориях продолжают запугивать и грабить мирное население.

В Запорожской области оккупанты пытаются продвигаться в глубь территории при поддержке артиллерии, но украинские воины отвечают артиллерией, авиацией и наземными силами. В то же время враг все чаще прибегает к диверсионно-террористической деятельности на территории области.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

По сообщениям Главного управления разведки Украины, в оккупированной Снегиревке Запорожской области россияне начали проводить перепись лиц пенсионного возраста. Оккупанты анонсируют установление до 1 сентября российской администрации, открытие отделения "почты России", запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – заграничных.

Также появилась информация, что на захваченных оккупантами территориях планируется принудительная мобилизация и ряд псевдореферендумов, после чего — бросить "мобилизованных" украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ, выставив позади заградительные отряды.

"В этой связи просим вас быть осмотрительными — не передавайте свои личные данные, даже если их будут собирать якобы для получения "гуманитарной помощи", не участвуйте в каких-либо мероприятиях, совещаниях или собраниях, организованных оккупантами и не ставьте свою подпись на любых документах россиян", — обратились к жителям Запорожской области.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Павловское Запорожского района области. В результате были повреждены 8 частных домов. По предварительным данным, потерпевших нет.

Военные РФ на оккупированных территориях продолжают запугивать и грабить мирное – угоняют авто, врываются в дома, отбирают у жителей еду, технику, ценные вещи, регулярно забирают мужчин и держат их в подвалах по нескольку дней. Также оккупанты не пропускают гуманитарную помощь на территорию Черниговской общины.

"Оккупанты продолжают похищать людей. Под прицел попадают как украинские чиновники, которых не удалось склонить к сотрудничеству с врагом, так и те, кто проявляет украинскую государственную позицию, а также родственники воинов АТО\ООС или бойцов ВСУ. Отныне при военной администрации работает специальная" горячая линия". В случае похищения гражданских лиц войсками оккупанта родные и близкие могут звонить по номеру 0800-503-508 и сообщать детали. В настоящее время очень важно оперативное сообщение о таких случаях для ускорения процесса увольнения и безопасности граждан", — говорят в Штабе обороны .

Напомним, что Арестович опроверг сообщение о массированном наступлении на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что сотни людей остаются под завалами завода «Азовсталь» в Мариуполе. Накануне россияне сбросили сверхмощную авиабомбу, по некоторым данным, весом до 3 тонн.

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