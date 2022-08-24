Оккупанты похищают украинских детей и усыновляют в российских семьях за премии — ISW

После этого их усыновляют среди российских семей. В частности, об этой программе сообщили в управлении по делам семьи и детства субъекта России Краснодарского края.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские власти перевезли более тысячи украинских детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемер и Алтайский край, где их усыновили российские семьи.

"В управлении заявили, что более 300 детей еще ждут "знакомства со своими новыми семьями", а граждане, которые решат усыновить этих детей, получат одноразовую премию от государства", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что российские чиновники переправили 30 украинских детей из Харцызска, Иловайска и Зугреса оккупированной Донецкой области в Нижний Новгород. Они участвуют в молодежных образовательных программах.

Американские аналитики отмечают: принудительное перемещение детей "намеренно уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу" является нарушением Конвенции по предотвращению преступления геноцида и наказания за него.

Напомним, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщал, что на оккупированных территориях Николаевской области остается украинских 1100 детей. Однако россияне не дают их вывезти в более безопасные регионы.

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