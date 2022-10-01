Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС: МАГАТЭ обратилось к российским властям

МАГАТЭ обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы связались с российскими властями и просим разъяснений", — цитирует издание представителя МАГАТЭ.

К слову, Мурашова похитили вчера около 16:00 по дороге от атомной станции до Энергодара. Оккупанты остановили его автомобиль, а директора АЭС силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова.

Как сообщалось, МАГАТЭ отправит в Украину оборудование для радиационной безопасности. Это поможет пяти украинским учреждениям, в частности Государственной инспекции ядерного регулирования и "Энергоатома", получить оборудование для радиационного мониторинга, мобильные телефоны, портативные энергетические системы и другие необходимые предметы.

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