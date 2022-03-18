Оккупанты похитили секретаря горсовета Новой Каховки Дмитрия Васильева

Заложника уже двое суток держат в подвале местной полиции, которую диверсанты используют, как офис так называемой "комендатуры".

Российские оккупанты похитили секретаря Совета Новокаховской объединенной территориальной громады Дмитрия Васильева. Уже двое суток его удерживают в подвале полиции Новой Каховки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила жена похищенного Людмила Васильева.

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"Секретарь Совета Новокаховской объединенной территориальной громады — Васильев Дмитрий Вячеславович, уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале (изоляторе временного содержания) здания полиции г. Новой Каховки", — сообщила Васильева.

По ее словам, сейчас российские диверсанты используют помещения полиции, как офис так называемой "комендатуры".

Жена похищенного секретаря отмечает, что и глава Херсонской ОГА "Лагута", и мэр Новой Каховки знают о похищении.

Женщина говорит, что россияне требуют от Васильева изменить его остро негативную позицию по отношению к России на лояльную.

"Применяется стандартный набор физического и морального давления, в том числе элементы пыток. Васильев - патриот Украины, держится, своей позиции не меняет", — подчеркнула супруга похищенного.

Напомним, 16 марта из плена освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Его оккупанты держали 6 суток. Они врали Федорову, что якобы Украина отказалась его забирать.

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