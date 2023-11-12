Оккупанты похитили тысячи украинских детей: генпрокурор назвал проблему, которая мешает их возвращению

Чтобы вернуть депортированных с территории Украины в РФ детей и гражданских, нужны правовые механизмы.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о расследовании фактов принудительной депортации более 19 тысяч украинских детей.

Об этом он говорил во время панельной дискуссии с Исполнительным директором Международной ассоциации юристов Марком Эллисом на ежегодной конференции IBA, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

“Тысячи гражданских незаконно содержат в России и на оккупированных территориях. И мы призываем к созданию международного механизма для возвращения детей и гражданских удерживаемых домой. Роль юристов в этом решающая”, — заявил Костин.

Генеральный прокурор отметил, что имеет поддержку среди политиков по возвращению украинских детей домой, но для этого необходим действенный правовой механизм.

"Наша обязанность перед этими людьми — помочь политикам создать механизмы, которые были бы эффективны и работали. И наши дети, наши мирные люди вернулись домой”, — подчеркнул он.

Напомним, российский президент Владимир Путин назвал ситуацию с похищением РФ украинских детей "раздутой историей".

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