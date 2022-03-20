Оккупанты похитили в Энергодаре заместителя мэра Ивана Самойдюка

Со вчера Самойдюк не выходит на связь.

Россияне похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов получил сегодня подтвержденную информацию о его похищении. Об этом он сообщил в Telegram.

"Уважаемые энергодарцы! Оккупанты, которые не добились от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком состоянии он находится, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен", — сообщил он.

Также по его словам, оккупанты начали физическое и психологическое давление на украинских активистов Энергодара. Россияне продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят себе угрозу.

"Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении", — подчеркнул Орлов.

Напомним, на ЗАЭС восстановили поврежденную оккупантами высоковольтную линию электропередачи.

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