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Оккупанты похитили в Энергодаре заместителя мэра Ивана Самойдюка

Оккупанты похитили в Энергодаре заместителя мэра Ивана Самойдюка

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Оккупанты похитили в Энергодаре заместителя мэра Ивана Самойдюка

Энергодарский городской совет

Со вчера Самойдюк не выходит на связь.

Россияне похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов получил сегодня подтвержденную информацию о его похищении. Об этом он сообщил в Telegram.

"Уважаемые энергодарцы! Оккупанты, которые не добились от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком состоянии он находится, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен", — сообщил он.

Также по его словам, оккупанты начали физическое и психологическое давление на украинских активистов Энергодара. Россияне продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят себе угрозу.

"Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении", — подчеркнул Орлов.

Напомним, на ЗАЭС восстановили поврежденную оккупантами высоковольтную линию электропередачи.

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