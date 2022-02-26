Оккупанты покинули Новую Каховку — городской голова

Пока ситуация в городе сложная, но под контролем.

На фоне вторжения России на территорию страны и боев, в Новой Каховке ночь прошла спокойно, но взрывы были слышны каждые один-два часа.

Об этом рассказал "Суспільне" Новокаховскому городскому голове Владимиру Коваленко.

"Ночь прошла спокойно. В горисполкоме — дежурный, находящиеся в больнице люди прятались в бомбоубежище. Сегодня будем думать, как организовать подвоз продуктов", — сказал Коваленко.

Пока российских военных в городе нет. Они уехали еще днем 25 февраля.

Также он сообщил о том, что связь со всеми департаментами облгосадминистрации утрачена, поэтому все проблемы приходится решать самим: лекарства, бензин, хлеб, вывоз мусора, обустройство укрытий.