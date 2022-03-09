Оккупанты полностью разрушили дом на Харьковщине в результате авианалета, погиб ребенок

Оперативная обстановка в Харьковской области остается напряженной.
Российские военные полностью разрушили частный дом в селе Динец Харьковской области.
В результате очередного авианалета оккупанты сбросили по меньшей мере 3 неуправляемых авиабомбы на небольшое село. Одна из них попала в фундамент двухэтажного дома на ул. Диденко. Дом разрушился мгновенно.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Трем людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще 1 вытащили спасатели.
Спасатели нашли в завалах тела 2-х погибших людей, среди которых 7-летний ребенок.
Напомним, во время эвакуации из Сум удалось спасти около 5000 человек.
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