"Оккупанты несут потери и уходят": в ВСУ рассказали о ситуации на востоке

ВСУ продолжают шаг за шагом продвигаться, выбивая врага из наших земель.

Да, украинская армия имеет определенные успехи на востоке. Противник терпит тяжелые потери и продолжает с боями отходить.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Где СОУ добились результатов

В частности, Силы обороны имеют успехи, а враг — очень большие проблемы, в направлении Предтечино, Андреевки, Клещиевки, Бахмута. Также преуспеваем в районе Хромового и Дубово-Василовки.

За минувшие сутки противник наносил по позициям наших защитников артиллерийские обстрелы, также использовал и армейскую тактическую авиацию.

"523 раза он готовил по позициям, 5 раз использовал свою авиацию и произошло 13 боевых столкновений. Хочу отметить, что нашим защитникам удалось 280 оккупантов на этом направлении, также ряд разной техники", — подытожил Евлаш.

Отметим, в НАТО видят начавшийся в июне прогресс контрнаступления ВСУ. По словам генсека Йенса Столтенберга, спецоперация "набирает оборотов".

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