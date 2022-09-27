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Оккупанты попали 10 ракетами С-300 по объектам инфраструктуры Запорожья: фото

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Оккупанты попали 10 ракетами С-300 по объектам инфраструктуры Запорожья: фото

Фото: Telegram / Александр Старух

Оккупанты обстреляли Запорожье.

Российские войска снова попали десятью ракетами С-300 по объектам инфраструктуры Запорожья.

Об этом сегодня, 27 сентября, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"На местах поражений возникли пожары. Там работают спасатели. Повреждена линия электропередач. Профильные службы уже восстанавливают сеть. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил он.

© Telegram / Александр Старух
Фото: Telegram / Александр Старух

Глава области отметил, что враг почти ежедневно атакует город.

"Нужно быть максимально осторожным. Правила безопасности спасают жизнь. Заботимся друг о друге", — подчеркнул Старух.

Напомним, оккупанты в ночь на 27 сентября обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожье.

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