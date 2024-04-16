Оккупанты попали КАБом в здание почты на Харьковщине: есть потерпевшие

Российские оккупанты обстреляли поселок Золочев в Харьковской области. Захватчики сбросили на населенный пункт управляемую авиационную бомбу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"16 апреля около 14:20 военные России произвели обстрел поселка Золочев Богодуховского района. Предварительно удар был нанесен управляемой авиабомбой", — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание в здание почты. В результате обстрела пострадали два человека: 50-летний мужчина и 57-летняя женщина.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.

Как сообщалось, сегодня Россия сбросила КАБ на Берислав. В результате удара 15 человек получили контузии. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура.

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