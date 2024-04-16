Оккупанты попали КАБом в здание почты на Харьковщине: есть потерпевшие

По меньшей мере двое местных жителей получили травмы.
Российские оккупанты обстреляли поселок Золочев в Харьковской области. Захватчики сбросили на населенный пункт управляемую авиационную бомбу.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
"16 апреля около 14:20 военные России произвели обстрел поселка Золочев Богодуховского района. Предварительно удар был нанесен управляемой авиабомбой", — говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание в здание почты. В результате обстрела пострадали два человека: 50-летний мужчина и 57-летняя женщина.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.
Как сообщалось, сегодня Россия сбросила КАБ на Берислав. В результате удара 15 человек получили контузии. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура.