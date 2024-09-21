Оккупанты попали по Харькову тремя авиабомбами, пострадали мирные жители: все подробности

Полиция и все профильные службы работают на месте попадания.

Россияне попали по Харькову тремя авиабомбами, пострадали мирные жители.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в сообщении в социальных сетях.

В результате обстрелов за медицинской помощью обратились девять человек, среди которых дети 10 и 12 лет.

20 сентября около 22:40 россияне ударили, предварительно, КАБами по центральной части города. Зафиксированы попадания в Шевченковском, Киевском и Холодногорском районах. Пострадали девять граждан, в том числе двое детей.

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Повреждены здание областной больницы, гостиницы, киоски, частные дома, учебное заведение.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели и медики. Оказывается помощь гражданам, собираемым вещественным доказательствам очередного преступления военных РФ.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, около 17:00 в пятницу, 20 сентября, российская армия уже нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова.

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