Оккупанты попали по Харькову тремя авиабомбами, пострадали мирные жители: все подробности

Полиция и все профильные службы работают на месте попадания.
Россияне попали по Харькову тремя авиабомбами, пострадали мирные жители.
Об этом сообщает полиция Харьковской области в сообщении в социальных сетях.
В результате обстрелов за медицинской помощью обратились девять человек, среди которых дети 10 и 12 лет.
20 сентября около 22:40 россияне ударили, предварительно, КАБами по центральной части города. Зафиксированы попадания в Шевченковском, Киевском и Холодногорском районах. Пострадали девять граждан, в том числе двое детей.
Повреждены здание областной больницы, гостиницы, киоски, частные дома, учебное заведение.
На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели и медики. Оказывается помощь гражданам, собираемым вещественным доказательствам очередного преступления военных РФ.
По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, около 17:00 в пятницу, 20 сентября, российская армия уже нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова.
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