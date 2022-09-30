Оккупанты попали ракетой в 10-этажку в Николаеве: из-под завалов вытащили женщину, еще 8 человек ранены

Оккупанты обстреляли жилой квартал в Николаеве около часа ночи 30 сентября. Ракета попала в верхний десятый этаж жилого дома. В результате разрушений в доме заблокировало одну женщину, еще 8 человек ранены.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской области Виталий Ким.

В результате разрушения верхнего этажа десятиэтажного жилого дома потерпевшей зажало ногу строительными конструкциями, поэтому выбраться самостоятельно она не могла.

Как рассказали в ГСЧС, для ее спасения привлекли 45 спасателей и 12 единиц техники.

В 03:40 пострадавшую женщину деблокировали из-под завалов и передали медикам.

Чрезвычайщикам на местах обстрела помогали волонтеры отряда быстрого реагирования Николаевской областной организации общества Красного Креста Украины.

Кроме этого, от ракетных обстрелов во всех рядом расположенных зданиях вылетели окна, разрушено множество балконов.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате обстрела 8 человек ранены.

Напомним, ранее Ким сообщал о том, что в Николаеве раздалось 7 взрывов, по меньшей мере 2 из которых — за городом. По его словам, российские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в многоэтажку.

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