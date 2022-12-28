Оккупанты попали снарядом в жилую многоэтажку на Харьковщине: фото

Сегодня, 28 декабря, оккупанты обстреляли село Кившаровка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в с. Кившаровка", — проинформировал он.

Обстрел Харьковщины, фото/Харьковская ОВА

Квартира получила значительные разрушения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Обстрел Харьковщины, фото/Харьковская ОВА

Обстрел Харьковщины

Оккупанты утром 28 декабря нанесли ракетный удар по Харькову. Россияне ударили по Слободскому району города. В результате обстрела Харькова осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В субботу, 24 декабря, российская армия нанесла минометные удары по селу Подолы Купянского района. Оккупанты попали в частный дом, в результате чего погиб мужчина.

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