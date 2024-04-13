Оккупанты попали в автомобиль: на Черниговщине заживо сгорел мужчина

В результате обстрела легковой автомобиль загорелся, а мужчина получил смертельные ранения.

Сегодня, 13 апреля, российские войска расстреляли гражданский автомобиль в приграничье Новгород-Северского района Черниговской области.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Оккупанты прицельно ударили по автомобилю. Он вспыхнул. Мужчина внутри машины получил смертельные ранения и погиб.

По информации правоохранителей, это был местный житель 1990 года рождения. Он вез продукты в отдаленные пограничные деревни.

По этому факту следователи расследуют уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, во временно оккупированном Стаханове в Луганской области солдаты армии России похитили и убили местного 65-летнего пенсионера Алексея Кириченко. Преступники также забрали его автомобиль.

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