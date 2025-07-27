Оккупанты попали в дом в Запорожской области: два человека погибли

Россияне ударили в дом / © Associated Press

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Российская армия нанесла удары из реактивной системы залпового огня по прифронтовой деревне Степногорск Запорожской области. Один из снарядов попал в частный жилой дом и разрушил его.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«На месте обстрела возник пожар. Спасатели обнаружили на месте пожара тела 66-летнего мужчины и 74-летней женщины», — отметил он.

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Напомним, в ночь на 27 июля российская армия атаковала Украину 83 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов. Украинская ПВО обезвредила 78 вражеских дронов.

Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 78 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и центре страны. Были попадания пяти БпЛА в трех местах, еще в двух упали обломки.