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Оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова: первые подробности

Оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова: первые подробности

Поврежден частный дом. / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Около 23:10 6 октября 2024 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в социальных сетях.

В 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой.

Поврежден частный дом.

Предварительно пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы.

Как сообщалось, вечером во время тревоги в Сумах произошли взрывы. По информации мониторингов, пять дронов направлялись в направлении областного центра.

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