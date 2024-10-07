Оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова: первые подробности

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Около 23:10 6 октября 2024 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в социальных сетях.

В 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой.

Поврежден частный дом.

Предварительно пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы.

Также читайте В Харькове раздаются мощные взрывы: РФ обстреливает город

Как сообщалось, вечером во время тревоги в Сумах произошли взрывы. По информации мониторингов, пять дронов направлялись в направлении областного центра.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.