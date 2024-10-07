Оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова: первые подробности

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Около 23:10 6 октября 2024 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в социальных сетях.
В 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой.
Поврежден частный дом.
Предварительно пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы.
Как сообщалось, вечером во время тревоги в Сумах произошли взрывы. По информации мониторингов, пять дронов направлялись в направлении областного центра.
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