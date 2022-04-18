Оккупанты попали в только что отремонтированный спорткомплекс в Кременной Луганской области

Состоялось воспламенение семи жилых домов, хозяйственных построек, лесной подстилки.

Оккупанты обстреляли город Кременная в Луганской области. В результате попал спорткомплекс "Олимп", который недавно отстроили в рамках президентской программы "Большое строительство".

Об этом сообщают в Луганской ОГА.

В Кременной Луганской области артиллерийские обстрелы продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. По области вспыхнули не менее 15 жилых домов.

Российские оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимп".

"Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному по программе Президента "Большое строительство" спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2400 кв. м. Спасатели на месте – пытаются локализовать пламя. Потому что рядом расположен лесной массив", — сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Также пострадали жилые массивы и в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

Напомним, что на Донецком и Таврическом направлениях купанты РФ восстанавливают боеспособность и пополняют запасы, пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия.