Оккупанты попали в зоопарк и школу в Николаеве — ОК "Південь"

Николаев оккупанты обстреливают системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов.
В минувшие сутки российские оккупанты обстреляли город из РСЗО.
Об этом сообщают в Оперативном командовании "Південь".
"Город Николаев беспощадно обстреливается системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов. Пытаясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам. Как следствие — попадание в газовые коммуникации, электроподстанцию, объекты промышленности и частные дома4. мая поздно вечером ударили еще и в район зоопарка, нанесено существенное поражение одной из школ. Информация о пострадавших уточняется", — сообщают в ОК "Південь".
Активных наступательных действий с целью продвижения российских войск в сторону Николаева за прошедшие сутки не было.
В Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство занятых позиций.
Напомним, что в Николаевской области ВСУ сбили вражеского "лазутчика" и ликвидировали полсотни оккупантов. За сутки ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями сил обороны юга Украины нанесено поражение около 130 вражеских целей.
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