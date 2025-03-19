Оккупанты попытаются продвинуться в Сумской области: эксперт назвал опасность

Украинский плацдарм в Курской области продолжает держаться. В свою очередь, армия РФ стремится оцепить плацдармы ВСУ со стороны Сумской области.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV".

По его словам, украинский контроль территории в Курской области минимизирован. Впрочем, до сих пор есть присутствие войск ВСУ в Курщине.

"Россиянам удалось снизить наш плацдарм, потому что они контролировали дорогу к Судже дронами. Сейчас это влияние уменьшилось, ведь мы вышли", — сказал Попович.

Пока оккупационные войска пытаются зайти на территорию Украины и прорваться там через ряд населенных пунктов. В частности, через Басовку.

"Я бы ожидал попыток выбить наши войска из остатков плацдарма в Курской области. И попыток продвинуться в Сумской области. То есть начать наступление на Сумскую область, но не на Сумы. Чтобы выполнить задачу по ликвидации Курского плацдарма и созданию зоны безопасности в Сумской области, как об этом говорил Путин", — подчеркнул Попович.

Как сообщалось, по информации президента Украины Владимира Зеленского, вдоль восточной границы Россия накапливает войска. Это свидетельствует о том, что оккупанты стремятся нанести удары по территории Сумской области.

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